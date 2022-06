Saccogna a Curno | Carminati a Fornovo e Micheli a Villongo | in Bergamasca tre nuovi sindaci under 35

Pubblicità

di Monica Sorti Andreadella lista civica "Vivere" è il nuovo sindaco di. Il neo eletto ha avuto la meglio (per circa duecento voti, stando alle prime informazioni) su Giovanni Locatelli , candidato per ...di Monica Sorti Il candidato sindaco diGiovanni Locatelli ha voluto rispondere alle affermazioni del rivale Andrea, che lo ha accusato di stare evitando un confronto pubblico con motivazioni pretestuose . Un dibattito, ... Vivere Curno fa il bis con Saccogna (53.3%). Locatelli battuto per la seconda volta Bergamo, 13 giugno 2022 - E' iniziato alle 14 di oggi lo spoglio delle schede elettorali nei 17 Comuni della Bergamasca interessati dal voto delle amministrative. Tre i ribaltoni: a Brembate di Sopra ...Cambio di guardia “in famiglia” per la lista Vivere Curno, con il giovane 26enne che prende il posto della madre Luisa Gamba, sindaco uscente ...