SABRINA FERILLI: "GRAZIE PER IL BUBINO D'ORO! MI AVETE PURE PROMOSSA DI GRADO…" (Di sabato 18 giugno 2022) SABRINA FERILLI festeggia la vittoria al BUBINO d'Oro come miglior giudice. Il voto popolare ha premiato la rappresentante della giuria popolare di Tu Sì Que Vales, lo show cult del sabato sera di Canale 5, nella sfida che l'ha vista prevalere con il 30,36% delle preferenze. Argento per Cristiano Malgioglio, new entry a Tale e Quale Show, con il 25,08% dei voti e bronzo per Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, con il 24,10%. Una categoria nuova, introdotta quest'anno al BUBINO d'Oro vista la centralità di giudici e giurati. I lettori di BUBINOBlog hanno incoronato la capitana della giuria popolare dello show di Maria De Filippi che ogni sabato sera raccoglie davanti alla tv dai bambini ai nonni in un talent per tutta la famiglia.

