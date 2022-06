Rugby | iniziato il ritiro dell’Italia a Pergine Valsugana | sabato prossimo sfida al Portogallo

(Di sabato 18 giugno 2022) Ieri èil raduno della Nazionale italiana dimaschile in vista del Tour Estivo che prevede,, lain. Manca però all’appello Paolo Garbisi, impegnato con la squadra di club, il Montpellier, in Francia. Oggi,18 giugno, è in programma un doppio allenamento, mentre domenica 19 giugno ci sarà una giornata di recupero, prima di tre giorni tra riunioni ed allenamenti. Giovedì 23 l’Italia partirà per Lisbona: all’Estadio do Restelo25, alle ore 18.00 italiane, si giocherà il Test Matchcontro il. CALENDARIO TEST MATCH ITALIAv Italia, Lisbona – Estadio do Restelo ...

Nato a Bassano del Grappa il 3 ottobre 1997, Zanon è un centro - in grado di giocare sia 12 che 13 - che ha militato nel settore giovanile della sua città, ossia il Bassano. Nel 2012 il ...

Il raduno della Nazionale italiana di rugby femminile, in programma al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma fino a domenica 19 giugno è ufficialmente iniziato: le convocate hanno ...