Rugby femminile, scattato il raduno di Roma per l’Italia: 30 azzurre al lavoro (Di sabato 18 giugno 2022) Il raduno della Nazionale italiana di Rugby femminile, in programma al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma fino a domenica 19 giugno è ufficialmente iniziato: le convocate hanno svolto test fisici e, a seguire, il lavoro è proseguito per reparti. Il programma della giornata di oggi, sabato 18 giugno, prevede un doppio allenamento ed alcune riunioni con lo staff tecnico, infine domani, domenica 19 giugno, il raduno si concluderà alle ore 12.00, dopo l’ultima sessione di allenamento mattutina. La preparazione culminerà con il Test Match con il Canada del 24 luglio allo Starlight Stadium di Langford, per poi virare sulla Coppa del Mondo prevista per il prossimo autunno in Nuova Zelanda. Queste le avversarie dell’Italia negli incontri della prima fase a ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Ildella Nazionale italiana di, in programma al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti difino a domenica 19 giugno è ufficialmente iniziato: le convocate hanno svolto test fisici e, a seguire, ilè proseguito per reparti. Il programma della giornata di oggi, sabato 18 giugno, prevede un doppio allenamento ed alcune riunioni con lo staff tecnico, infine domani, domenica 19 giugno, ilsi concluderà alle ore 12.00, dopo l’ultima sessione di allenamento mattutina. La preparazione culminerà con il Test Match con il Canada del 24 luglio allo Starlight Stadium di Langford, per poi virare sulla Coppa del Mondo prevista per il prossimo autunno in Nuova Zelanda. Queste le avversarie delnegli incontri della prima fase a ...

Pubblicità

rugby_europe : RT @Federugby: ?? #Italseven femminile 3?/3? per le Azzurre nella prima giornata del @rugby_europe Women's Sevens Series a Bidapest ?? #ITA… - Ale_Princy : RT @Federugby: ?? #Italseven femminile 3?/3? per le Azzurre nella prima giornata del @rugby_europe Women's Sevens Series a Bidapest ?? #ITA… - Federugby : ?? #Italseven femminile 3?/3? per le Azzurre nella prima giornata del @rugby_europe Women's Sevens Series a Bidapes… - Ale_Princy : RT @Federugby: ??#Italseven femminile Oggi al via a Budapest la seconda tappa del @rugby_europe Women’s Sevens Trophy ?? La giornata di gar… - Federugby : ??#Italseven femminile Oggi al via a Budapest la seconda tappa del @rugby_europe Women’s Sevens Trophy ?? La giorna… -