(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Venti minuti per rivivere un cammino che prende il via da Verona e, passando per Roma, Parigi, Dublino, porta ilitaliano a vivere una delle giornate destinate a rimanere nella memoria degli appassionati e degli sportivi italiani. “6” è il documentario realizzato dalla Federazione Italianae da Irida Produzioni e presentato al pubblico insieme al main sponsor Bitpanda alla vigilia della nuova finestra internazionale Worldche porterà l'Italin tour in Portogallo, Romania e Georgia. Un momento ideale per riconnettere gli Azzurri con il pubblico dopo la conclusione del, e per andare alla scoperta dei dietro le quinte del ...

Pubblicità

TV7Benevento : Rugby: '6 nazioni 2022, tornare a vincere', il docufilm del torneo azzurro - - SportRepubblica : Italrugby, tre partite per dimostrare di valere il Sei Nazioni - SportRepubblica : Italrugby, tre partite per dimostrare di valere il Sei Nazioni - JumpedGoldoni : Fatemi capire, Latifi è un po' quello che l'Italia e nel Sei Nazioni di rugby - Claudiodordi : @rprat75 @il_Malpensante Pur apprezzando Boston, a volte mi è sembrata più una partita del 6 Nazioni di Rugby -

OnRugby

"62022 - Tornare a vincere" è il documentario realizzato dalla Federazione Italianae da Irida Produzioni e presentato al pubblico insieme al main sponsor Bitpanda alla vigilia della ...Anche l'audience tv è seguita con crescite significative per la Serie A Volley (+10%), 6di(+394%) e ciclismo (+78%) . I brand non si sono fatti attendere sia estendendo ai team ... "Sei Nazioni 2022: tornare a vincere", il teaser del minidocumentario in uscita domani “6 Nazioni 2022 - Tornare a vincere” è il documentario realizzato dalla Federazione Italiana Rugby alla vigilia della nuova finestra internazionale World Rugby che porterà l’Italrugby in tour in Porto ...Giugno intenso per la Nazionale: test match contro Portogallo, Romania e Georgia. Avversari da battere per confermare di essere tra le squadre più ...