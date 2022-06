Rossanda | le parole della politica

(Di sabato 18 giugno 2022) Le stanze di Rossana «Neppure sapevo parlare con le donne. Un uomo è in gran parte quel che fa, dice, pensa di essere, anche se per nessun uomo d’un certo L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Il Riformista

... quando preferì i vecchi miti al riformismo Quando Rossanadisse: "Berlinguer un grande ... Non mi disse altro, era uomo di poche. Io gli chiesi un po' di tempo per riflette­re. Tornai in ......rinunciato alla terra promessa La doppiezza comunista fu la fortuna del Pci Quando Rossana... giovane segretario regionale di una regione del Sud, ledi Berlinguer alla riunione del ... Quando Rossana Rossanda disse: “Berlinguer un grande che sbagliò tutto”