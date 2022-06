Roma | Zaniolo | “Mourinho? Un vincente | mi ha insegnato sia la fase difensiva che…”

Pubblicità

andreapurgatori : Caro #Zaniolo, t’abbiamo curato, t’abbiamo aspettato, ora te ne vuoi andare a vendere automobili? Vai, questa non è… - Afshinsuspect : RT @SN4IFUN: ? C'è aria di tormentone estivo a Roma: dove giocherà #Zaniolo? ?? #Calciomercato ???? - serie_a24 : #Roma, Zaniolo: “Anno davvero molto positivo con un trofeo importante” - Giovann93171928 : @spizzico78 @Gabry_L3l3 Ribadisco dopo Totti e De Rossi e forse Pellegrini (salvo sorprese) solo la maglia Zaniolo… - infoitsport : 'Bella l’attenzione dei top club': Zaniolo-Roma separati in casa -

Al 'Corriere dello Sport', però, Pasquale Bruno si è espresso senza mezzi termini sugli attaccanti di oggi: 'Vlahovic, Chiesa, Dybala,, Lukaku E questi sarebbero campioni Non fatemi ridere. ...E' semprel'epicentro dei pensieri dei tifosi della. Dopo aver letto l'intervista completa del giocatore a Sportweek, in cui il talento giallorosso si scusa anche per il gestaccio ai tifosi della ...L’Inter aspetta Lukaku e Dybala, il Milan Origi, la Juventus è alla ricerca di almeno un esterno e di un vice Vlahovic. Al ‘Corriere dello Sport’, però, Pasquale Bruno si è espresso senza mezzi termin ...Il Milan è sempre interessato al giovane Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma. Ai microfoni di SportWeek il giovane azzurro ha commentato l’impresa Scudetto del Milan, alimentando sempre di più le ...