Roma | spari a Testaccio | ferito è capoverdiano di 25 anni

(Di sabato 18 giugno 2022), 18 giu. (Adnkronos) - E' undi 25e non ha precedenti ilcon un colpo di pistola alla gamba ieri sera intorno alle 23.30 davanti a una discoteca in via Monte. Da una prima ricostruzione dopo glisarebbero stati visti allontanarsi dal luogo del ferimento due uomini a bordo di uno scooter. Sul caso indaga la polizia.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Spari a Roma: uomo ferito fuori da una discoteca #movida #sparatorie #18giugno - RaiNews : Dai primi riscontri, i colpi dovrebbero essere stati sparati da una persona a bordo di uno scooter insieme a un co… - lifestyleblogit : Roma, spari davanti discoteca a Testaccio: un ferito - - ParliamoDiNews : Roma, spari davanti discoteca a Testaccio: un ferito - - ironcrazia : @GMalacrinis @ndl00 Te ci scherzi ma con Kumbulla accettarono 1 primavera e Çetin valutato dalla Roma 7 milioni ??,… -

Il rocker di Zocca torna a cantare a, riempiendo per la prima volta un'arena in particolare. L ... 'C'è chi dice no' e 'Glisopra' , con il suono forte e martellante delle chitarre e del ...Un uomo è stato colpito a una gamba e sottoposto a un intervento d'urgenza. Chi ha fatto fuoco è fuggito in sella a uno scooter con un ...... ieri sera intorno alle 23.30 davanti a una discoteca in via Monte Testaccio a Roma. Da una prima ricostruzione dopo gli spari sarebbero stati visti allontanarsi dal luogo del ferimento due uomini ...Non è difficile sorprenderli all’alba mentre salgono sulle loro station wagon ben equipaggiati nelle tute mimetiche, sacche e sacchetti per la raccolta dei bossoli, carabine accuratamente riposte nell ...