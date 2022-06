Roma sembra Bombay e nel Mar Mediterraneo ci sono le meduse tropicali. Ma l'ambiente è argomento sempre secondario: ogni allarme viene archiviato. Il libro di Amitav Ghosh spiega il perché (Di sabato 18 giugno 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Il 5 giugno scorso abbiamo “festeggiato”, si fa per dire, la giornata mondiale per l’ambiente, non dico che è passata inosservata ma quasi. Certo ci sono stati i soliti articoli di valorosi giornalisti e studiosi che ci hanno ricordato che dal 1972 – ovvero dalla conferenza Onu mondiale sull’argomento, ben 50 anni fa, la prima ad avvertirci della deriva che ci attendeva – poco e niente è stato fatto. Alcuni Paesi hanno varato delle misure e promettono di metterne in campo altre ma la percezione nell’immaginario collettivo rimane quella di un problema a latere che sì, si deve affrontare, ma in una spirale di benaltrismo viene sempre ricacciato in fondo alla lista delle urgenze. Con la guerra, poi, sembra quasi un sacrilegio ... Leggi su iodonna (Di sabato 18 giugno 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Il 5 giugno scorso abbiamo “festeggiato”, si fa per dire, la giornata mondiale per l’, non dico che è passata inosservata ma quasi. Certo cistati i soliti articoli di valorosi giornalisti e studiosi che ci hanno ricordato che dal 1972 – ovvero dalla conferenza Onu mondiale sull’, ben 50 anni fa, la prima ad avvertirci della deriva che ci attendeva – poco e niente è stato fatto. Alcuni Paesi hanno varato delle misure e promettono di metterne in campo altre ma la percezione nell’immaginario collettivo rimane quella di un problema a latere che sì, si deve affrontare, ma in una spirale di benaltrismoricacciato in fondo alla lista delle urgenze. Con la guerra, poi,quasi un sacrilegio ...

