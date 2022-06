Roma, giovane gambizzato davanti alla discoteca: chiuso locale per 30 giorni (Di sabato 18 giugno 2022) Non si è fatta attendere la risposta della Questura di Roma ai gravi fatti avvenuti ieri sera in via di Monte Testaccio, dove un giovane è rimasto ferito al ginocchio da un colpo di arma da fuoco. Leggi anche: Spari in strada a Roma: ferito un uomo davanti alla discoteca Spari nella notte, gambizzato un ragazzo Il Questore di Roma, esaminata la documentazione prodotta dagli Uffici investigativi e vista l’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa, ha adottato nei confronti dell’amministratore unico della società titolare della discoteca “Alibi”, un provvedimento ex articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza che impone la sospensione dell’attività per 30 giorni. Leggi anche: Roma. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Non si è fatta attendere la risposta della Questura diai gravi fatti avvenuti ieri sera in via di Monte Testaccio, dove unè rimasto ferito al ginocchio da un colpo di arma da fuoco. Leggi anche: Spari in strada a: ferito un uomoSpari nella notte,un ragazzo Il Questore di, esaminata la documentazione prodotta dagli Uffici investigativi e vista l’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa, ha adottato nei confronti dell’amministratore unico della società titolare della“Alibi”, un provvedimento ex articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza che impone la sospensione dell’attività per 30. Leggi anche:. ...

