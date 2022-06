Roma, cala il gelo sul rinnovo di Zaniolo dopo le ultime uscite (Di sabato 18 giugno 2022) cala il gelo con la Roma dopo le ultime parole di Nicolò Zaniolo. Per il rinnovo con i giallorossi ora la strada è in salita Le ultime dichiarazioni di Nicolò Zaniolo non sarebbero state particolarmente apprezzate dalla Roma. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, le ultime uscite pubbliche del giocatore avrebbero irritato la dirigenza del club giallorosso. Il rinnovo è ora in bilico e i club interessati sono alla finestra, in attesa di un eventuale assalto nel mercato estivo. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022)ilcon laleparole di Nicolò. Per ilcon i giallorossi ora la strada è in salita Ledichiarazioni di Nicolònon sarebbero state particolarmente apprezzate dalla. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, lepubbliche del giocatore avrebbero irritato la dirigenza del club giallorosso. Ilè ora in bilico e i club interessati sono alla finestra, in attesa di un eventuale assalto nel mercato estivo. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : In casa #Roma si riflette attentamente sul futuro di #Zaniolo ?? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Zaniolo Juve (Corriere della Sera), cala il gelo con la Roma? Giallorossi irritati per un motivo #Finoallafine #Forzajuve #Ju… - gilnar76 : Zaniolo Juve (Corriere della Sera), cala il gelo con la Roma? Giallorossi irritati per un motivo #Finoallafine… - junews24com : Zaniolo Juve (Corriere della Sera), cala il gelo con la Roma? Giallorossi irritati per un motivo -… - tony62550278 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, cala il gelo con Zaniolo? Le dichiarazioni di oggi non sono piaciute al club -