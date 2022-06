Roma | bracconieri all’Insugherata | ‘Sciacalli e untori’ | la denuncia degli attivisti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 giugno 2022) Non è difficile sorprenderli all’alba mentre salgono sulle loro station wagon ben equipaggiati nelle tute mimetiche, sacche e sacchetti per la raccolta dei bossoli, carabine accuratamente riposte nelle loro custodie. DaMonte Mario al borgo di Sant’Andrea – IpogeoOttavi – l’area che circonda la riserva naturale dell’Insugherata pullula di. Il bracconaggio è un reato che si configura nel momento in cui si vada a caccia muniti di fucile, senza detenere un regolare porto d’armi; oppure si eserciti questo “sport” in una zona protetta. Così recita la legge che regola la caccia, la 157 del ‘92 e che prevedeobblighi da rispettare con tanto di sanzioni per chi li viola. In certuni casi, al reato di bracconaggio si somma anche quello di furto, poiché la fauna selvatica è considerata proprietà ...