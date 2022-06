Rivoluzione Allegri, tre cessioni a sorpresa: rischia anche De Ligt (Di sabato 18 giugno 2022) Le cessioni della Juve potrebbero finanziare il mercato bianconero dell’attuale sessione estiva. Massima attenzione ai possibili colpi di scena, non è escluso che Allegri punti l’indice su una vera e propria Rivoluzione Il mercato della Juventus potrebbe partire dall’ufficialità di Pogba accompagnata da tre cessioni importanti. Nelle ultime ore starebbero avanzando le indiscrezioni sul possibile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 giugno 2022) Ledella Juve potrebbero finanziare il mercato bianconero dell’attuale sessione estiva. Massima attenzione ai possibili colpi di scena, non è escluso chepunti l’indice su una vera e propriaIl mercato della Juventus potrebbe partire dall’ufficialità di Pogba accompagnata da treimportanti. Nelle ultime ore starebbero avanzando le indiscrezioni sul possibile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Constan2892 : @Il_Mago_KK E avrebbero dovuto continuare con Allegri facendo partire la rivoluzione già da allora no che poi hanno… - Stefano__Willy : @sikanus @Bea_Mary84 Il vantaggio è stato bruciato nel 2017 quando dovevi fare na mini rivoluzione come negli anni… - dan94re : @Frances59196610 @xxfrank35 Negli anni siamo oassati da Vidal, Pirlo e Pogba a Arthur, Locatelli, Rabiot, come fate… - dan94re : @xxfrank35 @Frances59196610 Poi non mi devi convincere sul fatto che ha Juve giochi male e che abbiano fatto schifo… - hortominnesota : @Katia69193323 @AngeloMoffa92 @Giorgio___22 E se va via Allegri voglio una rivoluzione societaria, perché siamo di… -