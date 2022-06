Ristorante cerca cameriere: “Offro 1500 euro al mese, non trovo nessuno” (Di sabato 18 giugno 2022) A Firenze, in Viale Pratolini, impossibile non vedere l’enorme cartello “cercasi cameriere” fuori dal Ristorante “Alla Vecchia Bettola”. Il titolare: “Pochi accettano di essere inseriti, magari chiedono solo di lavorare ogni tanto”. Basta passare, anche distrattamente, per Viale Pratolini ed è impossibile non notare il singolare appello del Ristorante “Alla Vecchia Bettola”: è un “cercasi cameriere” scritto su un grande cartello affisso fuori dal locale. Fondo bianco e scritte a caratteri cubitali di un viola acceso. Questo annuncio, ormai, lo troviamo sempre più spesso vicino a punti ristoro o locali, ma mai si era vista una richiesta di aiuto così grande: fisicamente, tanto da occupare quasi tutto il dehor del locale, ma anche metaforicamente. La Nazione, ... Leggi su formatonews (Di sabato 18 giugno 2022) A Firenze, in Viale Pratolini, impossibile non vedere l’enorme cartello “si” fuori dal“Alla Vecchia Bettola”. Il titolare: “Pochi accettano di essere inseriti, magari chiedono solo di lavorare ogni tanto”. Basta passare, anche distrattamente, per Viale Pratolini ed è impossibile non notare il singolare appello del“Alla Vecchia Bettola”: è un “si” scritto su un grande cartello affisso fuori dal locale. Fondo bianco e scritte a caratteri cubitali di un viola acceso. Questo annuncio, ormai, lo troviamo sempre più spesso vicino a punti ristoro o locali, ma mai si era vista una richiesta di aiuto così grande: fisicamente, tanto da occupare quasi tutto il dehor del locale, ma anche metaforicamente. La Nazione, ...

