Riscaldamento globale? Per Meloni quello del Green deal è “fondamentalismo climatico”. E se la prende con Greta Thunberg (Di sabato 18 giugno 2022) Non solo “i burocrati di Bruxelles” e la cosiddetta “lobby lgbt”. Nel suo comizio davanti alla platea dell’estrema destra spagnola di Vox, Giorgia Meloni si scaglia anche contro l’attivista ambientalista Greta Thunberg e contro quello che la leader di Fratelli d’Italia definisce “il fondamentalismo climatico del Green deal“ . “L’ideologia di Greta Thunberg – ha detto dal palco allestito a Marbella, in Andalusia – ci porterà a perdere migliaia di aziende e milioni di posti di lavoro in Europa. Ci hanno raccontato in questi anni che non c’è alternativa all’ideologia ecologista, che ci farà vivere in un mondo più pulito. Ma si sono sbagliati o ci hanno mentito. Perché ora ci accorgiamo che la nostra dipendenza energetica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Non solo “i burocrati di Bruxelles” e la cosiddetta “lobby lgbt”. Nel suo comizio davanti alla platea dell’estrema destra spagnola di Vox, Giorgiasi scaglia anche contro l’attivista ambientalistae controche la leader di Fratelli d’Italia definisce “ildel“ . “L’ideologia di– ha detto dal palco allestito a Marbella, in Andalusia – ci porterà a perdere migliaia di aziende e milioni di posti di lavoro in Europa. Ci hanno raccontato in questi anni che non c’è alternativa all’ideologia ecologista, che ci farà vivere in un mondo più pulito. Ma si sono sbagliati o ci hanno mentito. Perché ora ci accorgiamo che la nostra dipendenza energetica ...

Pubblicità

antoniospadaro : Oggi su Avvenire anticipazione di una riflessione sul problema dell’#acqua potabile in uscita domani su La Civiltà… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Riscaldamento globale? Per Meloni quello del Green deal è “fondamentalismo climatico”. E se la prende con Greta Thunbe… - Epesses59Tigre : RT @fattoquotidiano: Riscaldamento globale? Per Meloni quello del Green deal è “fondamentalismo climatico”. E se la prende con Greta Thunbe… - fattoquotidiano : Riscaldamento globale? Per Meloni quello del Green deal è “fondamentalismo climatico”. E se la prende con Greta Thu… - BCarazzolo : RT @stebaraz: Quindi: tutto è possibile nella vita, magari scopriremo che il riscaldamento globale è causato dall'aumento del # dei pirati,… -