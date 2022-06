Rimini, maltratta la famiglia e abusa della figlia per più di dieci anni: arrestato 47enne (Di sabato 18 giugno 2022) Un uomo romeno di 47 anni è stato arrestato dalla polizia questa mattina, 18 giugno, in esecuzione di un’ordinanza cautelare. Ordinata ed emessa dal gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, è stata provocata da una serie di reati. Primo fra tutti, quello di violenza sessuale. L’uomo è accusato di aver abusato della figlia maggiore da quando aveva soltanto 11 anni. Inoltre, al 47enne sono contestati maltrattamenti in famiglia, in particolare di aver picchiato e minacciato di morte la moglie, la figlia minore e il figlio maschio. Uno dei tanti tragici avvenimenti riportati è il fatto che in più occasioni le due figlie, soprattutto quando erano piccole, sarebbero state costrette a chiedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Un uomo romeno di 47è statodalla polizia questa mattina, 18 giugno, in esecuzione di un’ordinanza cautelare. Ordinata ed emessa dal gip del tribunale di, Vinicio Cantarini, è stata provocata da una serie di reati. Primo fra tutti, quello di violenza sessuale. L’uomo è accusato di avertomaggiore da quando aveva soltanto 11. Inoltre, alsono contestatimenti in, in particolare di aver picchiato e minacciato di morte la moglie, laminore e il figlio maschio. Uno dei tanti tragici avvenimenti riportati è il fatto che in più occasioni le due figlie, soprattutto quando erano piccole, sarebbero state costrette a chiedere ...

