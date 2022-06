Repubblica: Napoli, Spalletti ha chiesto Dzeko come vice Osimhen. il tecnico ha un asso nella manica” (Di sabato 18 giugno 2022) Napoli, Spalletti vuole Edin Dzeko come vice Osimhen, il tecnico ha chiesto un sacrificio a De Laurentiis e Giuntoli: lo riferisce Repubblica. Spalletti vuole Dzeko come vice Osimhen. L’attaccante del Napoli dal ritiro della Nigeria ha detto di non avere certezze. Il Napoli lo valuta 110 milioni: hanno chiesto info Arsenal, United, Newcastle, Bayern e il Totternham di Antonio Conte. La sensazione è che Osimhen resterà a Napoli anche in questa stagione. La vetrina europea della Champions sarà il giusto palcoscenico per la sua definitiva consacrazione. Secondo quanto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022)vuole Edin, ilhaun sacrificio a De Laurentiis e Giuntoli: lo riferiscevuole. L’attaccante deldal ritiro della Nigeria ha detto di non avere certezze. Illo valuta 110 milioni: hannoinfo Arsenal, United, Newcastle, Bayern e il Totternham di Antonio Conte. La sensazione è cheresterà aanche in questa stagione. La vetrina europea della Champions sarà il giusto palcoscenico per la sua definitiva consacrazione. Secondo quanto ...

Pubblicità

repubblica : 'Sei bellissima', il pubblico di Napoli canta in coro a Vanessa Incontrada contro il body shaming - enpaonlus : Salvata da un pescatore, la tartaruga Nicolantonio si tuffa a mare - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valore! ?… - napolipiucom : Repubblica: Napoli, Spalletti ha chiesto Dzeko come vice Osimhen. il tecnico ha un asso nella manica' #dzeko… - rep_napoli : Fiorello, siparietto con Amadeus: 'La mia avventura a Sanremo chiusa per sempre' [aggiornamento delle 15:02] - rep_napoli : Rima Adbul Malak a Napoli: 'Il mio primo viaggio da ministra della Cultura francese non poteva che essere in Italia… -