Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - cmdotcom : Aggressione agli arbitri e allo staff del #Real: nessun provvedimento dall'#Uefa per il presidente del #PSG… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - CalcioNews24 : Real Madrid, vicino il rinnovo di Karim Benzema - Milannews24_com : #Leonardo squalificato -

Tuttosport

Commenta per primo Erling Haaland è ancora nei piani del, nonostante il passaggio al Manchester City. Il norvegese ha una clausola di 150 milioni, e i Blancos puntano a portarlo nella capitale spagnola nel 2024, come erede di Karim Benzema . Lo ...Commenta per primo Roberto Carlos , ex terzino del, si è espresso così in un video rilanciato da AS sul suo 'figlioccio' calcistico Marcelo : 'Marcelo a mio parere è stato il miglior terzino sinistro di tutti i tempi. Lui lo sa, gliel'ho ... 'As': "Real Madrid su Haaland: nel 2024 può sostituire Benzema" In Spagna sono certi che il Real Madrid abbia rotto gli indugi e deciso già da adesso di sottoporre all'attaccante francese il prolungamento del contratto, in scadenza a giugno del 2023. A Benzema ver ...Secondo Marca il prezzo del giocatore si aggirerebbe sui 4 milioni di euro, molto sostenibile per le casse del Real Madrid ma soprattutto utile per l’Inter, che alleggerirebbe il monte ingaggi per far ...