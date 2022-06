Raggirato | derubato e ucciso | così Calvi divenne ‘finanziatore involontario’ della strage di Bologna

(Di sabato 18 giugno 2022) “Finanziatore involontariodi”. Con queste parole è stato di recente definito Roberto, il presidente del Banco Ambrosiano assassinato a Londra nelle prime ore del 18 giugno 1982 e ritrovato impiccato – per simulare un suicidio – sotto il ponte dei Frati Neri. La definizione si legge nella memoriaprocura generale dia conclusione del processo che lo scorso 6 aprile ha condannato in primo grado Paolo Bellini all’ergastolo per la bomba del 2 agosto 1980, che uccise 85 persone e ne ferì 216. Nel corso di quel dibattimento, durato quasi un anno, si è parlato spesso disua morte e del suo entourage, a iniziare da Licio Gelli. Il quale, già al verticeloggia P2 a cui lo stesso ...

Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

Dal canto nostro, ci siamo attivati per fornire assistenza legale a chi è stato". Sarebbero almeno 260 le vittime dei truffatori, che prendevano di mira sia giovani che anziani ...Dal canto nostro, ci siamo attivati per fornire assistenza legale a chi è stato". - Advertisement - Sarebbero almeno 260 le vittime dei truffatori, che prendevano di mira sia ... Raggirato, derubato e ucciso: così Calvi divenne ‘finanziatore involontario’ della strage di… Avrebbe derubato più di dieci anziani, carpendo la loro fiducia e riuscendo ad entrare in casa, per poi distrarli e appropriarsi di denaro e oggetti di valore. E c'è di ...VARESE, 17 giugno 2022-Oltre 200 truffe messe a segno, 16 persone arrestate, oltre 1 milione di euro il bottino. Sono i numeri dell’operazione Ghost con cui i Carabinieri di San Polo d’Enza, sotto il ...