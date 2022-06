Rä di Martino: video della cultura di massa nei film (Di sabato 18 giugno 2022) Da oggi, 18 giugno, al 2 ottobre il Forte di Belvedere ospita la mostra Play It Again, personale di Rä di Martino, progetto di Museo Novecento a cura di Sergio Risaliti. Allestita anche l’esposizione FOTOGRAFE!, curata da Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, promossa dalle Fondazioni Alinari e CR Firenze, in collaborazione col Comune. Forte di Belvedere: in mostra Rä di Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) Da oggi, 18 giugno, al 2 ottobre il Forte di Belvedere ospita la mostra Play It Again, personale di Rä di, progetto di Museo Novecento a cura di Sergio Risaliti. Allestita anche l’esposizione FOTOGRAFE!, curata da Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, promossa dalle Fondazioni Alinari e CR Firenze, in collaborazione col Comune. Forte di Belvedere: in mostra Rä di

Pubblicità

fancams_fede : silvia cesana amici 21 sissi propaganda colapesce di martino fabri fibra - TizianiLucia : RT @Mary8291819655: #basciagoni Quando in casa c'è un Martino sommelier ?? - martino_galasso : RT @sgambetto71: ?? Il reporter anglosassone riporta in diretta i bombardamenti ucraini su una fabbrica di Donetsk (Quel genere di notizie… - 86Nuvoletta : RT @PurpleVivix: Non dirgli mai ed è subito anche questa perla del Maestro Paolantoni e Stefano De Martino #staseratuttoèpossibile #GigiUno… - PurpleVivix : Non dirgli mai ed è subito anche questa perla del Maestro Paolantoni e Stefano De Martino #staseratuttoèpossibile… -