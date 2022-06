Quello che nessuno dice sulla donna che vuole rovinare l'Italia: chi è davvero Christine Lagarde (Di sabato 18 giugno 2022) L'unità dell'Unione Europea ha due nemici. Il primo è Vladimir Putin, che chiude i rubinetti del gas agli Stati membri, con il preciso scopo di metterli l'uno contro l'altro. Il secondo, altrettanto temibile, è Christine Lagarde: le basta aprire la bocca per bruciare tonnellate di euro dei risparmiatori e gravare il debito pubblico dei Paesi, Italia in testa, di miliardi di interessi supplementari. La presidente della Banca centrale europea deve sempre fare le cose tre volte per azzeccarne mezza. Quando la signora dichiara, i titolari dei singoli istituti nazionali che lei dovrebbe coordinare e i relativi ministri dell'Economia, devono fare gli straordinari per correggerla, tradurla, reinterpretarla, specificare; in altre parole, per rimediare ai danni che fa. Va da sé che, siccome ciascuno lo fa a suo modo e nell'interesse della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) L'unità dell'Unione Europea ha due nemici. Il primo è Vladimir Putin, che chiude i rubinetti del gas agli Stati membri, con il preciso scopo di metterli l'uno contro l'altro. Il secondo, altrettanto temibile, è: le basta aprire la bocca per bruciare tonnellate di euro dei risparmiatori e gravare il debito pubblico dei Paesi,in testa, di miliardi di interessi supplementari. La presidente della Banca centrale europea deve sempre fare le cose tre volte per azzeccarne mezza. Quando la signora dichiara, i titolari dei singoli istituti nazionali che lei dovrebbe coordinare e i relativi ministri dell'Economia, devono fare gli straordinari per correggerla, tradurla, reinterpretarla, specificare; in altre parole, per rimediare ai danni che fa. Va da sé che, siccome ciascuno lo fa a suo modo e nell'interesse della ...

