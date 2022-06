"Quanto durerà la guerra". Sul tavolo della Nato circola un dossier "top secret": il peggiore degli scenari (Di sabato 18 giugno 2022) Per la fine della guerra in Ucraina bisognerà aspettare. A mettere nero su bianco come stanno davvero le cose è un documento "top secret", circolato tra i ministri della Difesa della Nato. Loro, durante un vertice a Bruxelles, hanno elimiNato uno dei due scenari: quello che prevedeva una soluzione vicina con un "cessate il fuoco" per agosto. Al momento l'ipotesi sul tavolo è che il conflitto possa andare avanti fino al 2023. Ad avvalorare la previsione, alcune informazioni sul campo. Tra queste il fatto che le truppe di Mosca, sebbene più numerose e potenti, avanzano con un ritmo che oscilla tra i 500 metri e un chilometro al giorno. Addirittura, riporta Repubblica, quando arrivano ai mille metri, il giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Per la finein Ucraina bisognerà aspettare. A mettere nero su bianco come stanno davvero le cose è un documento "top",to tra i ministriDifesa. Loro, durante un vertice a Bruxelles, hanno elimiuno dei due: quello che prevedeva una soluzione vicina con un "cessate il fuoco" per agosto. Al momento l'ipotesi sulè che il conflitto possa andare avanti fino al 2023. Ad avvalorare la previsione, alcune informazioni sul campo. Tra queste il fatto che le truppe di Mosca, sebbene più numerose e potenti, avanzano con un ritmo che oscilla tra i 500 metri e un chilometro al giorno. Addirittura, riporta Repubblica, quando arrivano ai mille metri, il giorno ...

