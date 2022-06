Qatar Airways celebra con Sea 20 anni di voli a Malpensa

(Di sabato 18 giugno 2022) Dal 2002 la rotta Milano-Doha è cresciuta supeando i 12a settimana. Forti incrementi anche per il Cargo. Per festeggiare lanciata una promozione speciale fino al 20% di sconto sulle tariffe Economy e Business su destinazioni selezionat della rete globale, valida fino al 22 giugno.

Pubblicità

AlatiGiulio : RT @gianni_dragoni: Al Baker esulta per i profitti di @qatarairways. Ma Air Italy è morta @IATA - MD80it : Qatar Airways festeggia 20 anni di voli su Milano - spannacomo : @gianni_dragoni @qatarairways @IATA #AirItaly colpa dell'azionista di maggioranza, l'aga khan, che l'ha voluta chiu… - varesenews : Malpensa porta del Medio Oriente: Qatar Airways festeggia vent’anni di voli su Milano - italiavola : Qatar Airways festeggia 20 anni di voli su Milano -

MalpensaNews.it

ha celebrato il 16 giugno il ventesimo anniversario della rotta Milano - Doha , lanciato appunto nel 2002. Collegando l'aeroporto di Milano Malpensa al premiato hub della compagnia aerea,...Il concorso organizzato in collaborazione con Wakalula , il primo hub dedicato all'innovazione globale del turismo e vanta una serie di partner internazionali, tra i quali:e ... Malpensa porta del Medio Oriente: Qatar Airways festeggia vent'anni di voli su Milano Dal 2002 la rotta Milano-Doha è cresciuta supeando i 12 voli a settimana. Forti incrementi anche per il Cargo. Per festeggiare lanciata una promozione speciale fino al 20% di sconto sulle tariffe Econ ...(Teleborsa) - La chiusura dell’anno fiscale 2021-22 regala a Qatar Airways il ritorno all’utile, che mancava dal 2017. Rispetto alla perdita di 14,8 miliardi di un anno fa, l’ultimo esercizio di fine ...