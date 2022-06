Putin, il capo di Sberbank lo smentisce: «Ci vorranno dieci anni prima che la Russia si riprenda dalle sanzioni» (Di sabato 18 giugno 2022) C'è chi ha il coraggio di smentire Putin in Russia. È German Gref, il capo di Sberbank, la più grande banca russa. Secondo l'alto dirigente, l'economia russa... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 18 giugno 2022) C'è chi ha il coraggio di smentirein. È German Gref, ildi, la più grande banca russa. Secondo l'alto dirigente, l'economia russa...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - RosannaSantagat : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… - annoupanoux : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… - FrancescoLopane : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… - DanieleMondell4 : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… -