Pubblicità

Glongari : Conferme sulla forte volontà del #PSG di cercare l’assalto a Milan #Skriniar. Contatti diretti tra le società in at… - sportli26181512 : Psg, assalto a Skriniar: pronto un ingaggio da 7,7 milioni per il muro dell'Inter: Psg, assalto a Skriniar: pronto… - zazoomblog : Prime pagine 18 giugno: Juve all'assalto di Koulibaly Skriniar tra PSG e Chelsea GALLERY - #Prime #pagine #giugno:… - gazzettaGranata : Prime pagine 18 giugno: Juve all'assalto di Koulibaly, Skriniar tra PSG e Chelsea GALLERY #TorinoFC #FVCG #SFT - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #RassegnaStampa: le #PrimePagine di oggi sabato 18 giugno: #Juve all'assalto di #Koulibaly, #Skriniar tra #PSG e #Chelsea GAL… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Zhang è stato chiaro sull'obiettivo da raggiungere e allora ecco che l'avanzata delsu Skriniar potrebbe diventare una reale opportunità per far respirare le casse del club, senza dover aumentare ...Intanto in Serie A impazzano le voci di mercato: l'Inter aspetta il ritorno di Lukaku ed è pronta a sacrificare Skriniar , conteso dae Chelsea. La Juve stringe su Di Maria e prepara l'a ... Inter, si avvicina Lukaku. Ma c'è l'assalto Psg a Skriniar Adesso, i presupposti per imbastire una trattativa sembrano esserci. Sta crescendo l'ottimismo in casa Juve sul fronte Kalidou Koulibaly, il solido difensor ...Milan Skriniar è l'obiettivo numero uno del ds Campos. Il PSG ha ormai rivolto con decisione il suo sguardo verso la Serie A. Dopo gli abboccamenti col Sassuolo per Gianluca Scamacca - mai smentiti da ...