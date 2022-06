Prima visita Zelensky a Mykolaiv | vicino Kherson occupata

Pubblicità

AlexBazzaro : Ringrazio il Presidente del Consiglio #Draghi per aver ritenuto opportuno fare un passaggio parlamentare prima dell… - infoitsport : Reggina, la prima visita di Felice Saladini al Sant’Agata: il VIDEO del “tour” tra campi e foresteria - robertopontillo : Il presidente ucraino #Zelensky ha visitato stamane la città #ucraina di #Mykolaiv danneggiata dalla #guerra. Si tr… - LipuMonza : Wow, grazie a tutti! abbiamo già raggiunto il numero massimo di iscritti per la nostra prima uscita al Parco di… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Il presidente ucraino #Zelensky ha visitato stamane la città #ucraina di #Mykolaiv danneggiata dalla #guerra. Si tratta del… -

Siamo al 115° giorno dell'invasione russa in Ucraina. Il Regno Unito è pronto a formare migliaia di soldati ucraini e Boris Johnson, ieri di nuovo a Kiev, ha mostrato ancora una volta al presidente ...Ladi Zelensky a Mykolaev, per lavolta nel sud del Paese E proprio Zelensky oggi si è recato per lavolta da quando è iniziata la guerra nel sud del Paese. In particolare a ...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato stamane la città ucraina di Mykolaiv danneggiata dalla guerra, in quella che è la sua prima visita a sud dall'inizio dell'invasione russa. (ANSA) ...Roma, 18 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto la sua prima visita alla città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Un video, diffuso dalla presidenza ucraina, lo mostra ...