Prima medaglia per l' Italia ai Mondiali | bronzo per la staffetta 4x100 stile libero

Eurosport_IT : I N C R E D I B I L I ???????? Prima medaglia alla spedizione iridata a Budapest! Bravi ragazzi ?? #MondialiNuoto - FINOfficial_ : La prima medaglia di questo mondiale arriva dai quattro alfieri azzurri nella 4x100 sl con 3.10.95 ????… - sportface2016 : +++#Nuoto, strepitoso bronzo dell'#Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di #Budapest2022: show di #Miressi,… - grimmycullivan : RT @Eurosport_IT: I N C R E D I B I L I ???????? Prima medaglia alla spedizione iridata a Budapest! Bravi ragazzi ?? #MondialiNuoto https://t… - 8cycling : RT @sportface2016: +++#Nuoto, strepitoso bronzo dell'#Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di #Budapest2022: show di #Miressi, #Cecc… -

...dello show 'Danza con me' di Roberto Bolle riproposto in replica sabato 18 giugno 2022 in...piazzandosi alle spalle della Bulgaria del Comitato Olimpico Russo conquistando la 40esima...... mondiali di nuoto appena cominciati alla Duna Arena, è già ricco: unadi bronzo (nella ...non finiva più di scusarsi con i compagni e di dire 'ho sbagliato gara') venuta fuori da una...Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel fioretto maschile. Nell'apoteosi italiana, il siciliano si mette al collo la prima medaglia d'oro della spedizione azzurra ad Antalya. Per il siciliano ...Roma, 18 giu. (askanews) - Un solidissimo bronzo conquistato dall'orgogliosa 4x100 stile libero di Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo apre il medagliere dell'Italnuoto a ...