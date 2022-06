Prenotazioni estate 2022: “Siamo tornati alla normalità” (Di sabato 18 giugno 2022) Prenotazioni estate 2022: tra quelli che sono già partiti anticipando la voglia di vacanza 2022 a giugno e quelli che stanno mettendo da parte le ultime remore per andare in agenzia di viaggi, ma soprattutto complice le restrizioni dovute al contenimento Covid-19 che cadono a una a una come birilli, dopo due anni pieni la ripartenza del settore turismo sembra essere un fatto. Il cauto ottimismo c’era già qualche mese fa: in occasione dei ponti da Pasqua in poi gli italiani hanno fatto sentire tutta la loro voglia di ripartenza ma il Coronavirus era ancora un potente spauracchio. Ora, con tutte le dovute cautele del caso e con un occhio alla questione degli scioperi aerei, sembra essere tutto finalmente superato. Anche in questa occasione, facciamo il punto con Maurizio Firenze, decano degli agenti ... Leggi su fmag (Di sabato 18 giugno 2022): tra quelli che sono già partiti anticipando la voglia di vacanzaa giugno e quelli che stanno mettendo da parte le ultime remore per andare in agenzia di viaggi, ma soprattutto complice le restrizioni dovute al contenimento Covid-19 che cadono a una a una come birilli, dopo due anni pieni la ripartenza del settore turismo sembra essere un fatto. Il cauto ottimismo c’era già qualche mese fa: in occasione dei ponti da Pasqua in poi gli italiani hanno fatto sentire tutta la loro voglia di ripartenza ma il Coronavirus era ancora un potente spauracchio. Ora, con tutte le dovute cautele del caso e con un occhioquestione degli scioperi aerei, sembra essere tutto finalmente superato. Anche in questa occasione, facciamo il punto con Maurizio Firenze, decano degli agenti ...

