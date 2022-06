Pozzuoli: oggi alle 16 i funerali di Marco Merone (Di sabato 18 giugno 2022) Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi presso la chiesa di San Luca ad Arco Felice, i funerali di Marco Merone, il venticinquenne deceduto a Licola lo scorso 12 giugno in un incidente stradale. Nell’incidente rimasero coinvolte altre quattro persone, rimaste gravemente ferite. La bacheca Facebook del ragazzo è piena di messaggi di affetto e di Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 18 giugno 2022) Si svolgeranno nel pomeriggio dipresso la chiesa di San Luca ad Arco Felice, idi, il venticinquenne deceduto a Licola lo scorso 12 giugno in un incidente stradale. Nell’incidente rimasero coinvolte altre quattro persone, rimaste gravemente ferite. La bacheca Facebook del ragazzo è piena di messaggi di affetto e di Il Blog di Giò.

Pubblicità

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Pozzuoli (Napoli). Oggi, nella sede dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Napoli) l'ingegnere Massimo Claudio Comparin… - reportdifesa : Pozzuoli (Napoli). Oggi, nella sede dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Napoli) l'ingegnere Massimo Claudio Co… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Selezione: Pozzuoli,la città piange per la morte improvvisa di Massimo, la figlia: 'La tua forza è stata grande'. Lutto a P… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Selezione: Pozzuoli,la città piange per la morte improvvisa di Massimo, la figlia: 'La tua forza è stata grande'. Lutto a P… - 11Giuliano : Selezione: Pozzuoli,la città piange per la morte improvvisa di Massimo, la figlia: 'La tua forza è stata grande'. L… -