Poteri speciali alla Capitale | Calabria FI esulta | “Svolta epocale per Roma”

«Il Parlamento sta per compiere una Svolta epocale: conferire a Roma i Poteri e le funzioni in grado di metterla al passo delle altre Capitale europee». Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia, affronta con Il Tempo i contenuti della proposta di legge costituzionale, di cui è relatrice assieme al collega Pd Ceccanti, che riforma i Poteri di Roma Capitale. Siamo alla vigilia dell'ora X: lunedì, infatti, il provvedimento approderà in Aula alla Camera.«Svolta epocale», suona quasi come una scommessa, considerando lo stato in cui versa la città. Perché con questa legge le cose potrebbero cambiare? «Perché Roma avrà più autonomia legislativa e ...

