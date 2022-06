Poggio a Caiano: teneva 37 cani in casa. Donna di 54 anni denunciata per maltrattamenti (Di sabato 18 giugno 2022) Poggio A Caiano (PRATO) - E' stata denunciata per maltrattamento di animali. teneva in casa ben 37 cani. Il sequestro degli animali, di varie razze, è stato eseguito dai carabinieri di Poggio a Caiano in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari di Prato su richiesta della procura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 giugno 2022)(PRATO) - E' stataper maltrattamento di animali.inben 37. Il sequestro degli animali, di varie razze, è stato eseguito dai carabinieri diin esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari di Prato su richiesta della procura L'articolo proviene da Firenze Post.

