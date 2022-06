Pogba e Lukaku pronti al ritorno: la loro sfida a basket in passato | VIDEO (Di sabato 18 giugno 2022) Paul Pogba e Romelu Lukaku sono molto vicini al ritorno in Italia, rispettivamente con Juventus e Inter. Nell'estate del 2016 si erano anche affrontati in una partita di basket, di cui sono entrambi molto appassionati: ecco come andò Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 giugno 2022) Paule Romelusono molto vicini alin Italia, rispettivamente con Juventus e Inter. Nell'estate del 2016 si erano anche affrontati in una partita di, di cui sono entrambi molto appassionati: ecco come andò

