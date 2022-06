Pnrr, Patuanelli: “Difficile per le imprese programmare investimenti, effetto leva in discussione” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ evidente che dopo i dati positivi per l’economia 2021 la guerra è subentrata introducendo difficoltà logistiche e d’approvvigionamento che hanno creato un clima di incertezza, le conseguenze gettano le imprese in una totale incertezza per il futuro” commenta il ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli durante il Blue Forum Italia Network al seminario “La rete dell’economia del mare sostenibile” organizzata dalla camera di commercio Frosinone Latina a Gaeta. “Oggi qualsiasi imprenditore non ha la capacità di programmare i propri investimenti e questo mette in discussione anche l’effetto leva del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché il piano funziona solo se la capacità di investimento dello Stato è accompagnata dal forte ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ evidente che dopo i dati positivi per l’economia 2021 la guerra è subentrata introducendo difficoltà logistiche e d’approvvigionamento che hanno creato un clima di incertezza, le conseguenze gettano lein una totale incertezza per il futuro” commenta il ministro alle politiche agricole Stefanodurante il Blue Forum Italia Network al seminario “La rete dell’economia del mare sostenibile” organizzata dalla camera di commercio Frosinone Latina a Gaeta. “Oggi qualsiasi imprenditore non ha la capacità dii proprie questo mette inanche l’del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché il piano funziona solo se la capacità di investimento dello Stato è accompagnata dal forte ...

