Pmi | il paradosso del rimprovero | chi lo stigmatizza non vede la realtà

(Di sabato 18 giugno 2022) “Si loda in pubblico e si rimprovera in privato” è uno dei capisaldi della gestione individuale delle risorse umane, una regola universale che ogni capo dovrebbe seguire per accrescere il valore delle persone che governa. Universale, però, solo per la teoria. Perché se la valenza di questo comportamento assume più significatività nelle grandi imprese dove la popolazione di riferimento è più numerosa e la linea gerarchica più lunga, nelle piccoleaziendali (con massimo una cinquantina di dipendenti e due riporti gerarchici) non è un assioma. Anzi, molto spesso, l’esperienza insegna che sono proprio i compagni di reparto di uno s-collaboratore a pretendere unazione pubblica di un atteggiamento, di un modo di fare in azienda non intonato al principio fondamentale di “squadra”, che implica che le persone di cui essa è costituita devono ...