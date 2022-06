Piazza, ‘così a On Charge lavoriamo per il domani della mobilità elettrica elettrica’ (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una recente ricerca di EY Mobility Consumer Index dice che il 73% degli italiani è propenso a utilizzare un’auto elettrica. E noi stiamo vedendo un’accelerazione dell’interesse e delle attività per quanto riguarda non solo l’elettrico ma tutto il mondo green”: sulla mobilità green “oggi c’è molto interesse, anche da parte delle aziende, è un momento di grande euforia” e in On Charge “sentiamo una forte spinta”. Lo spiega all’Adnkronos Claudio Piazza, Amministratore Delegato dell’azienda che – sottolinea – “sta sperimentando un nuovo modello per pubbliche amministrazioni e aziende”. “On Charge, infatti, si occupa di portare la mobilità elettrica tanto nelle città quanto nei piccoli centri, con progetti su misura: un servizio completo che – osserva – va ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una recente ricerca di EY Mobility Consumer Index dice che il 73% degli italiani è propenso a utilizzare un’auto. E noi stiamo vedendo un’accelerazione dell’interesse e delle attività per quanto riguarda non solo l’elettrico ma tutto il mondo green”: sullagreen “oggi c’è molto interesse, anche da parte delle aziende, è un momento di grande euforia” e in On“sentiamo una forte spinta”. Lo spiega all’Adnkronos Claudio, Amministratore Delegato dell’azienda che – sottolinea – “sta sperimentando un nuovo modello per pubbliche amministrazioni e aziende”. “On, infatti, si occupa di portare latanto nelle città quanto nei piccoli centri, con progetti su misura: un servizio completo che – osserva – va ...

