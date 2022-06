Perugia, il parroco: "Chi non denuncia le baby gang non farà il padrino né potrà chiedere aiuti alla Caritas" (Di sabato 18 giugno 2022) Don Nicolò Gaggia, giovane sacerdote di Villa Pitignano sollecita la comunità a segnalare alle autorità atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni affidando a una lettera il suo messaggio. E la risposta, positiva, dei fedeli non si è fatta attendere Leggi su repubblica (Di sabato 18 giugno 2022) Don Nicolò Gaggia, giovane sacerdote di Villa Pitignano sollecita la comunità a segnalare alle autorità atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni affidando a una lettera il suo messaggio. E la risposta, positiva, dei fedeli non si è fatta attendere

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chi non denuncerà gli atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni, non avrà la possibilità di fare da padri… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Chi non denuncerà gli atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni, non avrà la possibilità di fare da padrini o m… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Chi non denuncerà gli atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni, non avrà la possibilità di fare da padrini o m… - UmbriaDomani : Parroco di Villa Pitignano contro le baby gang: 'Basta, chi non denuncia non farà il padrino o la madrina'… - VercesiErnesto : RT @Agenzia_Ansa: Chi non denuncerà gli atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni, non avrà la possibilità di fare da padrini o m… -