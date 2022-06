"Perché Putin vuole l'Ucraina nell'Unione europea". Cerno. così Mosca ci sta fregando di nuovo? (Di sabato 18 giugno 2022) Mosca ha tutto l'interesse a far entrare l'Ucraina nell'Unione europea. A sottolinearlo è Tommaso Cerno, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. L'ex firma di Repubblica, oggi parlamentare, analizza una guerra che "sta passando dallo stato solido allo stato gassoso, dalla guerra sul campo a quella delle materie prime e dell'energia. Forse è il primo caso in cui le sanzioni vengono applicate dal sanzionato: siccome non abbiamo avuto il coraggio di togliere il gas ce lo tolgono loro." Le conseguenze, almeno per ora, le paghiamo soprattutto noi. Anche per questo, sottolinea Cerno, "L'Europa ha finalmente capito che questa guerra deve finire, ma né l'Europa, né gli Usa possono dire che la guerra deve finire anche a costo di perdere un pezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)ha tutto l'interesse a far entrare l'. A sottolinearlo è Tommaso, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. L'ex firma di Repubblica, oggi parlamentare, analizza una guerra che "sta passando dallo stato solido allo stato gassoso, dalla guerra sul campo a quella delle materie prime e dell'energia. Forse è il primo caso in cui le sanzioni vengono applicate dal sanzionato: siccome non abbiamo avuto il coraggio di togliere il gas ce lo tolgono loro." Le conseguenze, almeno per ora, le paghiamo soprattutto noi. Anche per questo, sottolinea, "L'Europa ha finalmente capito che questa guerra deve finire, ma né l'Europa, né gli Usa possono dire che la guerra deve finire anche a costo di perdere un pezzo ...

