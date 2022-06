Perché “Jane By Charlotte” di Charlotte Gainsbourg è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 18 giugno 2022) Una madre vista dalla figlia. Un racconto toccante e intimo che ha per protagoniste due artiste: Charlotte Gainsbourg e Jane Birkin. Rispettivamente regista e musa del documentario Jane By Charlotte: ecco Perché è il film da vedere al cinema nel weekend. La grazia, la sensualità, la bellezza di una madre vista da una figlia che ne rispecchia i tratti non solo fisici. Più che un documentario su Jane Birkin da parte di Charlotte Gainsbourg, un ritratto doppio di due artiste delle quali una non esisterebbe, letteralmente, senza l’altra, ma verrebbe da dire anche “viceversa” (Perché? lo scoprirete alla ... Leggi su amica (Di sabato 18 giugno 2022) Una madre vista dalla figlia. Un racconto toccante e intimo che ha per protagoniste due artiste:Birkin. Rispettivamente regista e musa del documentarioBy: eccoè ildaalnel. La grazia, la sensualità, la bellezza di una madre vista da una figlia che ne rispecchia i tratti non solo fisici. Più che un documentario suBirkin da parte di, un ritratto doppio di due artiste delle quali una non esisterebbe, letteralmente, senza l’altra, ma verrebbe da dire anche “viceversa” (? lo scoprirete alla ...

