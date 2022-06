“Per ora non se ne parla” Pupo punta i piedi: il rilancio è la grande occasione (Di sabato 18 giugno 2022) Pupo ha voluto dire la sua e mette nero su bianco. Schietto come sempre asserisce le sue verità sull’andamento quotidiano. E’ noto per la canzone un po’ sopra le righe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 18 giugno 2022)ha voluto dire la sua e mette nero su bianco. Schietto come sempre asserisce le sue verità sull’andamento quotidiano. E’ noto per la canzone un po’ sopra le righe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ignaziocorrao : Niente da fare per #Assange: la Gran Bretagna, attraverso la Ministra dell'Interno Patel, ha ordinato l'estradizio… - GiovaQuez : Belpietro: 'Chi si fa carico dei 600 miliardi per la ricostruzione dell'Ucraina? Se li fate entrare in Europa paghe… - mengonimarco : Erano passati 910 giorni dall’ultima volta su un mio palco… ora ne mancano solo 3 per San Siro, non vedo l’ora!… - foolinred_ : volo delle 10 di ieri sera prima rimandato di un'ora e mezza poi fatti imbarcare per poi farci tornare al gate perc… - IvanoKaramazov : RT @ilpresidenthe: Comunisti prima: 'ogni cosa è un complotto, lo sappiamo perfettamente' Comunisti ora: ' amo da morire le multinazionali,… -