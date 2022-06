Per la prima volta l'M5s parteciperà alle primarie del centrosinistra per la regione Sicilia (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la batosta rimediata alle Comunali di Palermo e di Messina, in Sicilia il centrosinistra riparte dalle primarie. C'è la data... Leggi su europa.today (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo la batosta rimediataComunali di Palermo e di Messina, inilriparte drie. C'è la data...

Pubblicità

CarloCalenda : Meloni dice madre, cristiana e occidentale, esattamente come Salvini diceva prima gli italiani. Implicitamente sono… - AlexBazzaro : Ringrazio il Presidente del Consiglio #Draghi per aver ritenuto opportuno fare un passaggio parlamentare prima dell… - matteosalvinimi : Avanti a testa alta, orgoglioso di aver rischiato tutto, in prima persona, per quello che mi chiedevano milioni di… - BAUDELAIRE1911 : RT @AndreaMarano11: Einstein incontrò per la prima volta Chaplin e gli disse: «Quello che ammiro in lei è la capacità di farsi capire senza… - MatteoMancini95 : @vatti_a_fidare @AcciaioMario @AlessandroFusi9 @Yi_Benevolence @barbarab1974 Uno che associa le tasse a Marx non ha… -