"Per fortuna che è il tuo mito": Meloni ridicolizza Enrico Letta, disastrosa gaffe del piddino | Guarda (Di sabato 18 giugno 2022) Giorgia Meloni ed Enrico Letta ancora protagonisti di un botta e risposta a distanza. A iniziare il segretario del Partito democratico, che ha tentato di provocare la leader di Fratelli d'Italia su Twitter. Qui Letta ha pubblicato una locandina del fumetto dell'"investigatore dell'incubo", Dylan Dog con tanto di commento: "È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte". Una chiara frecciata all'avversaria politica che aveva parlato di "abisso della morte" sui social: "Quindi Enrico Letta dice: no al lavoro della nostra gente, no ai confini sicuri, no alla cultura della vita; sì alla grande finanza internazionale, sì all'immigrazione incontrollata, sì all'abisso della morte". Anch'essa una frase preceduta da un attacco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Giorgiaedancora protagonisti di un botta e risposta a distanza. A iniziare il segretario del Partito democratico, che ha tentato di provocare la leader di Fratelli d'Italia su Twitter. Quiha pubblicato una locandina del fumetto dell'"investigatore dell'incubo", Dylan Dog con tanto di commento: "È vero, è il mio. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte". Una chiara frecciata all'avversaria politica che aveva parlato di "abisso della morte" sui social: "Quindidice: no al lavoro della nostra gente, no ai confini sicuri, no alla cultura della vita; sì alla grande finanza internazionale, sì all'immigrazione incontrollata, sì all'abisso della morte". Anch'essa una frase preceduta da un attacco di ...

Pubblicità

mauroberruto : Umberto Motto, 92 anni, il capitano dei ragazzi del #Toro che dopo Superga scesero in campo per le ultime 4 partite… - massimo75829469 : @Argo64190173 @IMoresi @fratotolo2 Per fortuna non andava a 40 km all'ora... - antsolano : RT @claudiovelardi: #Putin: 'La situazione in Europa porterà ad un aumento dei radicalismi e al cambio delle élite al potere'. È vero: tu i… - GianlucaStream : @renatobrunetta @DPCgov Voi siete il passato, e per fortuna - skyler_italia : Comminare per strada a testa bassa e prendere un palo in pieno volto, occhiali spaccati, io completamente accecata… -