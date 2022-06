Paul Pogba rivela le ragioni dietro le ricadute di Jose Mourinho al Man United (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 22:14:35 Breaking news: Di Conor Laird Pubblicato: 17 giugno 2022 21:14Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022 22:33 La futura ex star del Manchester United Paul Pogba ha fornito uno spaccato dei fattori chiave dietro le sue ricadute pubbliche con l’ex allenatore Jose Mourinho. Ovviamente è risaputo da tempo che le prossime settimane si riveleranno l’ultimo Pogba internazionale francese nei libri di United. Questo arriva con il contratto del talentuoso centrocampista in scadenza a fine mese, dopo che le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sui termini di un nuovo accordo per la prossima stagione e oltre. Pogba, a sua volta, è pronto a riportare i suoi talenti in Italia, collegandosi ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 22:14:35 Breaking news: Di Conor Laird Pubblicato: 17 giugno 2022 21:14Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022 22:33 La futura ex star del Manchesterha fornito uno spaccato dei fattori chiavele suepubbliche con l’ex allenatore. Ovviamente è risaputo da tempo che le prossime settimane si riveleranno l’ultimointernazionale francese nei libri di. Questo arriva con il contratto del talentuoso centrocampista in scadenza a fine mese, dopo che le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sui termini di un nuovo accordo per la prossima stagione e oltre., a sua volta, è pronto a riportare i suoi talenti in Italia, collegandosi ...

Pubblicità

livescore : ?? Mino Raiola on the Paul Pogba Pogmentary ???? - DiMarzio : .@juventusfc | Accordo vicino per il ritorno di Paul #Pogba, firma attesa a inizio luglio - Ekremkonur : ?? Paul Pogba ?? Juventus ??? #Forzajuve - patrick_kananga : RT @livescore: ?? Mino Raiola on the Paul Pogba Pogmentary ???? - MarzianoAnsioso : RT @MarcoVioli5: Livello di egocentrismo degli juventini: 100 Mentre io parlo di DE PAUL, loro pensano che io parli di PAUL (Pogba). Guard… -