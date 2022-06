Pasquale Bruno sorprende tutti | “Dybala | Lukaku | Vlahovic campioni? Ma non fatemi ridere!”

(Di sabato 18 giugno 2022), ex calciatore di Juve, Torino e Fiorentina, in un’intervista al Corriere dello Sport ha attaccato duramente alcuni tra i top player più influenti del momento: “, Chiesa,, Zaniolo,? E questi sarebbero? Nonridere.”-critiche Non è la prima volta che l’ex difensore si lascia andare a dichiarazioni forti, si possono ricordare gli attacchi verso Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado susi inserisce dunque in un’ampia cerchia di ex sportivi che si sono mostrati fortemente critici nei confronti delle “nuove leve”. Scenari simili sono rivedibili, ad esempio, anche nel ...

