Parisi | «Tante squadre mi seguono | ma ora penso alle vacanze»

(Di sabato 18 giugno 2022) Le parole dial termine della stagione con l’Empoli, culminata con la convocazione in azzurro: «Un’esperienza unica» Intervistato da Sport Channel 214, il terzino dell’Empoli Fabianoha parlato della sua stagione e del possibile futuro. Di seguito le sue parole. «Sono tornato ieri da Pescara (giovedì, NdR), è stata una bellissima esperienza. Indossare la maglia della Nazionale è un’emozione unica. Abbiamo raggiunto l’obiettivo dell’Europeo e spero di partecipare. Per me è stata un’emozione incontrare Mancini. Abbiamo fattonamento ed una partita tra di noi mentre il mister ci visionava tutti. Indossare la maglia della Nazionale è un sogno che ho sin da bambino, ma ricevere l’abbraccio della mia gente è davvero stupendo. Ora manca solo il gol, in Serie A e In Nazionale. Sì, spero che arrivi presto dai. Ho ...

