Papa: essere tralci attaccati alla vite, missionario è discepolo (Di sabato 18 giugno 2022) "Se siamo come tralci ben attaccati alla vite, la linfa dello Spirito passa da Cristo in noi e qualsiasi cosa facciamo porta frutto, perché non è opera nostra, ma è l'amore di Cristo che agisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "Se siamo comeben, la linfa dello Spirito passa da Cristo in noi e qualsiasi cosa facciamo porta frutto, perché non è opera nostra, ma è l'amore di Cristo che agisce ...

Pubblicità

Pontifex_it : Se possiamo in verità invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in noi abita lo Spirito Santo; è Lui che ci… - _Nico_Piro_ : si conferma essere da capo di Stato l’unico politico rimasto all’Occidente e da Pastore di anime l’unica voce con i… - vaticannews_it : #PapaFrancesco riceve la @FAFCEInfo che celebra i 25 anni di fondazione e dice grazie per l’accoglienza ai rifugiat… - manitoucom : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ai #comboniani: lo stile dell'annuncio della Buona Notizia deve essere “mite, coraggioso, paziente, pien… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai #comboniani: lo stile dell'annuncio della Buona Notizia deve essere “mite, coraggioso, paziente,… -