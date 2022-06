Panatta contro Pietrangeli sul Padel | “Macchè trionfo delle pippe | merita le Olimpiadi”

Leggi su agi

(Di sabato 18 giugno 2022) AGI - “”. Non sono per niente d'accordo cone non capisco come gli sia venuto in mente di andare a rompere le scatole a quelli che si divertono con il, sminuendolo. Poteva farne a meno”. Se avete visto ‘Una squadra' la docufiction Sky sul team azzurro (, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli capitanati da) che vinse la Davis nel '76 già sapete quanto siano esilaranti i battibecchi a distanza, esaltati da un montaggio superlativo, tra: la disputa su chi sia stato tra loro due il tennista italiano che ha vinto di più, fatti e momenti epocali rievocati con due punti di vista quasi sempre opposti (che racconta ...