(Di sabato 18 giugno 2022) AGI - “”. Non sono per niente d'accordo cone non capisco come gli sia venuto in mente di andare a rompere le scatole a quelli che si divertono con il, sminuendolo. Poteva farne a meno”. Se avete visto ‘Una squadra' la docufiction Sky sul team azzurro (, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli capitanati da) che vinse la Davis nel '76 già sapete quanto siano esilaranti i battibecchi a distanza, esaltati da un montaggio superlativo, tra: la disputa su chi sia stato tra loro due il tennista italiano che ha vinto di più, fatti e momenti epocali rievocati con due punti di vista quasi sempre opposti (che racconta ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : ?? #Panatta contro Pietrangeli anche sul #Padel: “Macchè trionfo delle pippe, merita le Olimpiadi” ?? - giampaoloroidi : Panatta contro Pietrangeli anche sul #Padel: “Macchè trionfo delle pippe, merita le Olimpiadi” - zazoomblog : Panatta contro Pietrangeli sul Padel: “Macchè trionfo delle pippe merita le Olimpiadi” - #Panatta #contro… - telodogratis : Panatta contro Pietrangeli anche sul Padel: “Macchè trionfo delle pippe, merita le Olimpiadi” - GCugini : Adriano Panatta contro il tennis moderno: 'Ormai è più biomeccanica che talento' - -

AGI - Agenzia Italia

... "Bisogna evitare Matteo Berrettini su erba per 3 motivi" Matteo Berrettini dopo il match con Evans: 'Prometto che non ce l'ho con voi inglesi' Adrianoil tennis moderno: 'Ormai è più ...Mouratoglou: "Bisogna evitare Matteo Berrettini su erba per 3 motivi" Matteo Berrettini dopo il match con Evans: 'Prometto che non ce l'ho con voi inglesi' Adrianoil tennis moderno: '... Panatta contro Pietrangeli anche sul Padel: “Macchè trionfo delle pippe, merita le Olimpiadi” “È uno sport vero, il purismo del tennis spesso diventa spocchia”, dice Panatta all’Agi, smontando (come ne ‘La squadra’ di Sky) la tesi dell’ex capitano di Davis ...AGI - “Macchè “trionfo delle pippe”. Non sono per niente d'accordo con Pietrangeli e non capisco come gli sia venuto in mente di andare a rompere le scatole a quelli che si divertono con il padel, smi ...