Palermo, il presidente Mirri: «Brunori? Decisiva la sua volontà» (Di sabato 18 giugno 2022) Palermo, parla il presidente Mirri sul futuro del bomber Matteo Brunori. Le dichiarazioni del numero uno rosanero A Radio Rai 1, il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato così di Matteo Brunori. LE PAROLE – «Io ho poca esperienza nel mondo del calcio, ma l’anno scorso Castagnini aveva preso Lorenzo Lucca, poi lo abbiamo dovuto cedere in Serie B perché lui non voleva più giocare in Serie C. Spero non sia un film che si ripete, la volontà del giocatore sarà Decisiva. Se lui dovesse avere la possibilità di giocare in Serie A sicuramente sarà difficile convincerlo a restare a Palermo, sebbene nessuno si aspettasse che potesse segnare 29 gol. Sicuramente parliamo di due grandi atleti, Lucca e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022), parla ilsul futuro del bomber Matteo. Le dichiarazioni del numero uno rosanero A Radio Rai 1, ildelDarioha parlato così di Matteo. LE PAROLE – «Io ho poca esperienza nel mondo del calcio, ma l’anno scorso Castagnini aveva preso Lorenzo Lucca, poi lo abbiamo dovuto cedere in Serie B perché lui non voleva più giocare in Serie C. Spero non sia un film che si ripete, ladel giocatore sarà. Se lui dovesse avere la possibilità di giocare in Serie A sicuramente sarà difficile convincerlo a restare a, sebbene nessuno si aspettasse che potesse segnare 29 gol. Sicuramente parliamo di due grandi atleti, Lucca e ...

