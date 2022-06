Ozil | l’agente svela il suo futuro | “È bravo a Fortnite | potrebbe diventare professionista”

(Di sabato 18 giugno 2022) La carriera di Mesutha intrapreso una parabola discendente negli ultimi anni al punto che nel suonon esserci il calcio. Il calciatore tedesco è attualmente in forza al Fenerbache, ma a causa di alcune polemiche con l’allenatore è finito fuori rosa. A fare chiarezza sul suoci ha pensatoDr Erkut Sogut, che ai microfoni del Telegraph ha dichiarato: “unnel mondo degli eSports. E’ moltoe non mi sorprenderei se prima o poi iniziasse a competere. Ha già una squadra, la M10 Esports, ed una casa da gioco in Germania“. A soli 33 anni, dunque,già dire addio al calcio. SportFace.

