Ozil dal Fenerbahce… a Fortnite | il tedesco ossessionato dai videogiochi potrebbe passare agli eSports

(Di sabato 18 giugno 2022) Chissà se col joystick Mesutriesce a disegnare le stesse traiettorie che ha partorito col suo piede mancino, uno dei più delicati degli ultimi anni. Ma sta di fatto che il fuoriclassedi origini turche, campione del mondo del 2014,decidere di dedicarsi completamentee-sports, ed in particolare a, il videogioco «sparatutto» free-to-play che ha spopolato negli ultimi anni. Lo rivela il suo agente, Sogut, al Telegraph, quando ammette che «non giocherà più a calcio in nessun altro club». Il procuratore dichiara di non riuscire a vedere futuro «oltre il Fenerbahce». Il problemino, però, è che– nonostante abbia ancora due anni di contratto – è fuori rosa da marzo, ai margini del progetto. Ha litigato con l’allenatore, che gli ...

